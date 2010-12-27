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Спектакль "Лицо Земли"
Сегодня, 18:00
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lesjasap

Спектакль "Лицо Земли"

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ТЮЗе состоится премьера спектакля "Лицо Земли".

Над спектаклем работали одни из лучших представителей режиссеров-постановщиков: Евгения Сафонова и Ася Волошина. 

Постановка приурочена к Году экологии в России. Авторы ставят перед собой проблему ответственности человека над природой. Артисты попытаются донести серьезный посыл спектакля через непривычную для русского театра форму нон-фикшена. Сюжет подкрепляется мультимедийными вставками. 

Создатели хотят донести свои мысли в первую очередь для подростков, ведь ТЮЗ ориентирован именно на молодежь. 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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