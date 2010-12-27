Спектакль "Лето одного года" в БДТ им. Г. А. Товстоногова

В основе спектакля – пьеса Эрнеста Томпсона "На Золотом озере".

Постановка по первой пьесе Эрнеста Томпсона "На Золотом озере" имела оглушительный успех на Бродвее. В Нью-Йорке его показывали более ста раз. Текст пьесы переведен на несколько десятков языков. Премьера в России состоялась в Театре Моссовета (Москва) и в "Балтийском доме" (Санкт-Петербург). В России пьеса показывается под названием "Лето одного года" (режиссер Андрей Прикотенко). Это история одного семейства, в центре которой празднование юбилея профессора славистики Нормана Тейера (Олег Басилашвили). Пожилая пара, Норман и его жена Этель (Алиса Фрейндлих), проводят спокойное время на Золотом озере. Во время торжества открывается один конфликт, связанный с их дочерью.

Место: Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (наб. Фонтанки, д. 65)

Цена: от 1200 до 6000 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: БДТ

