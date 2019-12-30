Спектакль "Лавр" в Театре "На Литейном"

Роман Евгения Водолазкина воплотился на сцене в постановке Бориса Павловича.

Евгений Водолазкин определяет жанр своего произведения как "исторический роман". В книге рассказывается история средневекового врача Арсения. Он транствует по миру в поисках ответа на вопросы об истории человечества и индивидуальном пути. Как сказал сам Водолазкин, он хотел написать историю о добром человеке и о диалоге с Богом. Для этого ему пришлось дистанцироваться — посмотреть на древность с позиции современности и наоборот. В своей постановке режиссер Борис Павлович постарался сохранить эту особенность романа.

Место: Драматический театр "На Литейном" (Литейный просп., д. 51)

Цена: от 600 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ Театр "На Литейном"