Спектакль "Ландыш серебристый"

Музыкальный спектакль по киносценарию Ганны Слуцки.

Театр Буфф приглашает на смешную и грустную пьесу "Ландыш серебристый". Музыкальный спектакль по киносценарию Ганны Слуцки.

В основе сюжета трогательная история молодой, наивной героини из провинции, которая пытается найти себя в большом городе,в шоу-бизнесе и в любви.

Роли исполняют:

Лев Болотов, продюсер – Михаил Трясоруков, Заслуженный артист России

Станислав Придорожный, продюсер – Мурад Султаниязов, Заслуженный артист России

Зоя Мисочкина, девушка из провинции – Ксения Андреева

Ирма, звезда эстрады – Светлана Вильгельм-Плащевская/ Марина Титова

Людвиг, сын Ирмы и Стаса – Арсений Полиевец/ Артём Яковлев

Евгений Мисочкин, отец Зои – Евгений Александров, Заслуженный артист России

Рома, композитор – Сергей Магиленич, Заслуженный артист России/ Евгений Берёзкин

Виталий, журналист, шофёр – Михаил Бондарук

Резо, капитан корабля, любовник Ирмы – Сергей Магиленич, Заслуженный артист России/ Вячеслав Семёнов

Ангел – Денис Загитов

Продолжительность 3 часа