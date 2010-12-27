Спектакль "Ландыш серебристый"

Театр Буфф приглашает на смешную и грустную пьесу "Ландыш серебристый". Музыкальный спектакль по киносценарию Ганны Слуцки.
В основе сюжета трогательная история молодой, наивной героини из провинции, которая пытается найти себя в большом городе,в шоу-бизнесе и в любви.
Роли исполняют:
Лев Болотов, продюсер – Михаил Трясоруков, Заслуженный артист России
Станислав Придорожный, продюсер – Мурад Султаниязов, Заслуженный артист России
Зоя Мисочкина, девушка из провинции – Ксения Андреева
Ирма, звезда эстрады – Светлана Вильгельм-Плащевская/ Марина Титова
Людвиг, сын Ирмы и Стаса – Арсений Полиевец/ Артём Яковлев
Евгений Мисочкин, отец Зои – Евгений Александров, Заслуженный артист России
Рома, композитор – Сергей Магиленич, Заслуженный артист России/ Евгений Берёзкин
Виталий, журналист, шофёр – Михаил Бондарук
Резо, капитан корабля, любовник Ирмы – Сергей Магиленич, Заслуженный артист России/ Вячеслав Семёнов
Ангел – Денис Загитов
Продолжительность 3 часа
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