Спектакль "Крокодил души моей"

Постановку покажут 10 августа в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Герои скучают и жалуются на жизнь. Молодые и старые верят, что кто-то обязательно сделает их будни ярче и интереснее. Карусель из самовлюбленных щеголей, влюбленных, кокеток, моралистов, матрон, отцов, семейств закручивается с каждой минутой действия все быстрее. Герои держатся друг за друга, танцуют, дерутся, едят друг друга поедом.

"Дуся моя насекомая", "кашалотик мой милый", "лошадиная моя собака" и, наконец, "крокодил души моей".... Так Чехов в переписке называл свою жену Ольгу Книппер-Чехову. В этих прозвищах — ирония и радость творческой игры. Большинство рассказов, включённых в инсценировку, это произведения молодого Чехова. Все они объединены темой семейных отношений.

Фото: Театр эстрады им. А. Райкина