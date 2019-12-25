Спектакль "Крылья"

Возрастное ограничение: 12+.

Моноспектакль "Крылья" – это поразительно мощная постановка, которая поведает о сильной русской душе, способной мечтать, стремиться и постигать непостижимое. Спектакль произведет неизгладимое впечатление на зрителей благодаря пронзительной игре главного героя, который так хочет научиться летать.

Постановка создана по мотивам стихов Светланы Свирко, Роберта Рождественского, Дмитрия Кедрина. В главной роли Антон Захарьин.

Продолжительность: 1 час 15 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Поляна сказок

Фото: dkvyborgsky.com