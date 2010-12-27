Спектакль "Крики из Одессы"

В Молодежном театре на Фонтанке пройдет постановка "Крики из Одессы".

На Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке сыграют постановку "Крики из Одессы". Спектакль "вырос" из студенческой постановки. Он идет с регулярными аншлагами с 1998 года.

История рассказывает о жизни еврейской семьи, а также о ее главе - Менделе Крике. Несмотря на немолодой возраст, мужчина отказывается замечать признаки старости и по-прежнему совершает нелепые поступки и глупости. Семен Спивак создал спектакль жанре философской притчи. Дополнением к еврейскому колориту станут народные песни и танцы.

Продолжительность: 3 часа. Идет с антрактом.