Спектакль "Крепостная любовь"

Возрастное ограничение: 12+.

События происходят в усадьбе, где правит своенравная Барыня и ее прислужники. Чувства, которые возникли между крепостной Татьяной и Герасимом, чисты и трогательны. Но герои живут в мире, где нет свободы, где любовь – непозволительная роскошь.

Спектакль идет практически без слов. Вместо них то и дело раздаются русские народные песни, которые оказываются полноценной частью действия. Оригинальная трактовка сочетает в себе современные пластические формы с самобытностью и очарованием народного фольклора, а классическая литературная основа – повесть И. С. Тургенева "Муму" – придает действию лиризм и пронзительность.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com