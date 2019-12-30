Спектакль "Крепостная любовь"

Возрастное ограничение: 12+.

Эта история о любви поставлена по повести Ивана Тургенева "Муму". События разворачиваются в усадьбе, где правит своенравная Барыня. Чувства, возникшие между ее прислужниками - главными героями пьесы, Герасимом и крепостной Татьяной, чисты и трогательны. Однако герои живут в мире, в котором нет свободы, в мире, где любовь является непозволительной роскошью.

Спектакль идет практически без слов, но то и дело раздаются русские народные песни. Сцену украшают проекции картин русских художников. Постановка сочетает в себе современные пластические формы и самобытность, очарование народного фольклора и классическую литературу.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр Комедианты, Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com