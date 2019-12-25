Спектакль "Космическая одиссея майора Пронина"

Ироничная фантазия о любви и творчестве. (18+)

Этот спектакль – крутая парадоксальная смесь мотивов купринского "Гранатового браслета" и "Матрицы" братьев Вачовски. Провинциальный русский актер Степан Требунцов спасается от странной полосы жизни, начавшейся после развода с женой, своими снами. Сны из воспоминаний и нереализованных мечт.

"Космическая одиссея майора Пронина" – это ироничная фантазия на тему любви, творчества и внутрипрофессиональных отношений.

Спектакль идёт 2 часа без антракта

Внимание! В спектакле используется ненормативная лексика и артисты курят на сцене. Только для зрителей старше 18 лет.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"