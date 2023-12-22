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Спектакль "Королевство кривых зеркал"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Королевство кривых зеркал"

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Постановку покажут 31 марта в "Балтийском доме". Начало в 12:00. Для зрителей старше 6 лет.

Спектакль по одноимённой сказке Виталия Губарева о настоящей дружбе и приключениях двух девочек Оли и Яло. 

Однажды Оля проходила мимо старинного зеркала и ее отражение ей подмигнуло. — Привет, я — Яло, — сказала девочка, как две капли воды похожая на Олю, — побежали играть! И вдруг непоседа оказалась в сказочном замке...

Чтобы вернуться домой, Оле и Яло нужно будет спасти доброго мальчика Гурда, скрыться от злодеев и победить злого короля. Помогут девочке ее настоящие друзья!

Насладитесь музыкальным, очень красочным и волшебным спектаклем! 

Спектакль идёт с одним антрактом.

Фото: baltic-house.ru

Теги: королевство кривых зеркал, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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