Спектакль "Королевство кривых зеркал"

Постановку покажут 31 марта в "Балтийском доме". Начало в 12:00. Для зрителей старше 6 лет.

Спектакль по одноимённой сказке Виталия Губарева о настоящей дружбе и приключениях двух девочек Оли и Яло.

Однажды Оля проходила мимо старинного зеркала и ее отражение ей подмигнуло. — Привет, я — Яло, — сказала девочка, как две капли воды похожая на Олю, — побежали играть! И вдруг непоседа оказалась в сказочном замке...

Чтобы вернуться домой, Оле и Яло нужно будет спасти доброго мальчика Гурда, скрыться от злодеев и победить злого короля. Помогут девочке ее настоящие друзья!

Насладитесь музыкальным, очень красочным и волшебным спектаклем!

Спектакль идёт с одним антрактом.

Фото: baltic-house.ru