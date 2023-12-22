Спектакль "Королевство кривых зеркал"

Спектакль по одноимённой сказке Виталия Губарева о настоящей дружбе и приключениях двух девочек Оли и Яло.
Однажды Оля проходила мимо старинного зеркала и ее отражение ей подмигнуло. — Привет, я — Яло, — сказала девочка, как две капли воды похожая на Олю, — побежали играть! И вдруг непоседа оказалась в сказочном замке...
Чтобы вернуться домой, Оле и Яло нужно будет спасти доброго мальчика Гурда, скрыться от злодеев и победить злого короля. Помогут девочке ее настоящие друзья!
Насладитесь музыкальным, очень красочным и волшебным спектаклем!
Спектакль идёт с одним антрактом.
Фото: baltic-house.ru
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