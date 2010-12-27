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Спектакль "Король умирает" в театре "Особняк"
Сегодня, 19:30
437
nastya960

Спектакль "Король умирает" в театре "Особняк"

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Спектакль по мотивам пьесы Эжена Ионеско о времени, жизни и смерти.

Главный герой – человек, оказавшийся наедине с отмеренным ему временем и своей жизнью, смысл которой он тщетно пытается отыскать. Куда бы этот герой не шел, ему всегда сопутствует боль. Время между рождением и смертью — это всё, что есть, и другого быть не может. Так считает Ионеско, помещая своего героя на грани между "быть" и "не быть" в буквальном смысле слова.

Место: Театр "Особняк" (Каменноостровский пр., д. 55)

Цена: 800 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Александр Киямов (Театр Особняк (Санкт-Петербург))

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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