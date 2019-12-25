Спектакль "Когда я снова стану маленьким"

В Большом драматическом театре покажут спектакль для школьников младших и средних классов.

В основе постановки режиссера Евгения Ибрагимова лежит одноименная повесть выдающегося польского педагога, писателя, режиссера Януша Корчака "Когда я снова стану маленьким".

Один актер в живом плане будет управлять десятками крошечных кукол, пока человечки не заполнят полностью все игровое пространство.

Актер Тарас Бибич, выходя на сцену взрослым человеком, с каждым эпизодом будет проявлять все больше детских реакций и переживаний.

Продолжительность 1 ч 30 мин.

Фото:БДТ