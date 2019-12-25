Спектакль "Когда я снова стану маленьким"

В основе постановки режиссера Евгения Ибрагимова лежит одноименная повесть выдающегося польского педагога, писателя, режиссера Януша Корчака "Когда я снова стану маленьким".
Один актер в живом плане будет управлять десятками крошечных кукол, пока человечки не заполнят полностью все игровое пространство.
Актер Тарас Бибич, выходя на сцену взрослым человеком, с каждым эпизодом будет проявлять все больше детских реакций и переживаний.
Продолжительность 1 ч 30 мин.
Фото:БДТ
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