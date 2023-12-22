Спектакль "Когда нам было 20"

Комедийный вечер пройдет в театре "Буфф" 5 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Проходят годы, жизнь меняется, теперь играет другая музыка, молодежь смотрит остросюжетные фильмы, а герои спектакля навсегда остаются 20-летними. Насладитесь историей о юности, душевными песнями и такими понятными всем нам диалогами. В ролях: Владислав Козлов, Анна Запашная, Евгения Кузьмина, Никита Крахмалёв, Артём Марьин, Виктория Бородулина, Игорь Коржов, Сергей Коннов, Сергей Кротов, Анна Лищенко, Ангелина Добровольская, Дарья Великанова, Екатерина Конопацкая, Арен Кучукян, Роман Селив, Руслан Каехтин. Фото: Буфф (сайт)