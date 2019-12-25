Возрастное ограничение: 18+

В ДК имени Ленсовета пройдет спектакль "Кыся" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

На сцене развернется смешная, шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Нагиев отлично вжился в роль кота Мартына и отображает его пластику, повадки и непростую кошачью философию. Увиденное глазами Кыси помогает задуматься о самых главных человеческих ценностях.

На сцене также Игорь Лифанов, Николай Дик, Дмитрий Быстревский, Дмитрий Блажко, Елена Мелешкова и другие. Спектакль длится 3 часа с антрактом.

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 26 ноября в 19:00

Цена: от 3 300 рублей