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Спектакль "Казанова"
Сегодня, 19:00
480
himif

Спектакль "Казанова"

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Великолепный карнавал с глубокой историей о любви.

Легендарного искусителя Джакомо Казанову знает весь мир. Его жизнь полна романов и интриг, но череда любовниц не может позволить забыть ему одну-единственную, действительно любимую и желанную, но утраченную.

На сцене великолепный венецианский карнавал XVIII века, потрясающие костюмы и винтажные маски. Жизнь и страсть Казановы рассказана Мариной Цветаевой, а на сцене театра раскрыта благодаря народному артисту Сергею Мигицко. 

Цена: от 700 рублей

Место: театр "Приют Комедианта", ул. Садовая, д. 27/9

Фото: театр "Приют Комедианта"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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