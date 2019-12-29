Спектакль "Казанова"

Великолепный карнавал с глубокой историей о любви.

Легендарного искусителя Джакомо Казанову знает весь мир. Его жизнь полна романов и интриг, но череда любовниц не может позволить забыть ему одну-единственную, действительно любимую и желанную, но утраченную.

На сцене великолепный венецианский карнавал XVIII века, потрясающие костюмы и винтажные маски. Жизнь и страсть Казановы рассказана Мариной Цветаевой, а на сцене театра раскрыта благодаря народному артисту Сергею Мигицко.

Цена: от 700 рублей

Место: театр "Приют Комедианта", ул. Садовая, д. 27/9

Фото: театр "Приют Комедианта"