Спектакль "Кабаре Брехт"

В спектакле Юрия Бутусова, исполненного в стиле классического кабаре начала XX века, рассказывается о жизни, творчестве и мучительном поиске себя одного из крупнейших драматургов прошлого столетия Бертольда Брехта.
Фото: Театр имени Ленсовета
Одна из самых сложных и глубоких постановок современного Театра им. Ленсовета.
В спектакле Юрия Бутусова, исполненного в стиле классического кабаре начала XX века, рассказывается о жизни, творчестве и мучительном поиске себя одного из крупнейших драматургов прошлого столетия Бертольда Брехта.
Фото: Театр имени Ленсовета