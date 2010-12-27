Спектакль "Кабаре Брехт"

Одна из самых сложных и глубоких постановок современного Театра им. Ленсовета.

В спектакле Юрия Бутусова, исполненного в стиле классического кабаре начала XX века, рассказывается о жизни, творчестве и мучительном поиске себя одного из крупнейших драматургов прошлого столетия Бертольда Брехта.

Фото: Театр имени Ленсовета