Спектакль "История любви. Комедия ошибок" в ДК "Выборгский"

История является зеркалом поколения тридцатилетних, которые, по мнению постановщиков, разучились слышать собственное сердце и привыкли жить в виртуальном мире.
Герои спектакля случайно встретились на парижском вокзале, оба едут в разные направления. Леон — молодой программист, Анита — костюмер в оперном театре. Они влюбились в друг друга.
Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера... Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха... Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи.
Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Анна Уколова, Дмитрий Малашенко, Александр Устюгов, Константин Юшкевич, Петр Красилов.
Продолжительность: 100 минут
Место: ДК "Выборгский" (ул. Комиссара Смирнова, 15)
Возрастное ограничение: 18+
Фото: dkvdk.ru
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