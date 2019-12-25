Спектакль "История любви. Комедия ошибок" в ДК "Выборгский"

Возрастное ограничение: 18+

История является зеркалом поколения тридцатилетних, которые, по мнению постановщиков, разучились слышать собственное сердце и привыкли жить в виртуальном мире.

Герои спектакля случайно встретились на парижском вокзале, оба едут в разные направления. Леон — молодой программист, Анита — костюмер в оперном театре. Они влюбились в друг друга.

Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера... Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха... Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи.

Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Анна Уколова, Дмитрий Малашенко, Александр Устюгов, Константин Юшкевич, Петр Красилов.

Продолжительность: 100 минут

Место: ДК "Выборгский" (ул. Комиссара Смирнова, 15)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: dkvdk.ru