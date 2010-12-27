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Спектакль "Испанские Страсти"
Сегодня, 19:15
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Испанские Страсти"

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Возрастное ограничение: 16+.

ДК Выборгский представляет великолепную комедию о любимце женщин и сильном конкуренте для мужчин. "Испанские страсти" порадует зрителей неожиданными поворотами сюжета, сценами полными романтики и бурной страсти.

В чем секрет Дон Жуана? Этот мужчина видит в каждой женщине, независимо от возраста и внешности, красоту. Теперь ему 50, он одинок и мечтает о покое. Но женские сердца по-прежнему продолжают биться быстрее при виде него.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Малый зал

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: дк выборгский, дон жуан, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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