Спектакль "Испанские Страсти"

Возрастное ограничение: 16+.

ДК Выборгский представляет великолепную комедию о любимце женщин и сильном конкуренте для мужчин. "Испанские страсти" порадует зрителей неожиданными поворотами сюжета, сценами полными романтики и бурной страсти.

В чем секрет Дон Жуана? Этот мужчина видит в каждой женщине, независимо от возраста и внешности, красоту. Теперь ему 50, он одинок и мечтает о покое. Но женские сердца по-прежнему продолжают биться быстрее при виде него.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Малый зал

Фото: dkvyborgsky.com