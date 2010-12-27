В Молодёжном театре на Фонтанке

В Молодёжном театре на Фонтанке покажут спектакль "Иов". Режиссер Лев Шехтман.

"Иов" – библейская история одной большой семьи, в жизни которой есть и большие испытания, и сильная вера, и превратности судьбы.

Актеры/Исполнители: Ю.А.Шубарева, А.В.Одинг, Р.М.Рольбин, н.а.России В.А.Кухарешин, Е.Л.Радевич, А.М.Рыбаков н.а.России В.Кухарешин, з.а.России П.Журавлёв, А.Одинг, А.Куликов, Р.Рольбин, Е.Радевич, А.Одинг, А.Артёмов, А.Андреев, Ю.Шубарева, А.Некрасов/К.Дунаевский, А.Рыбаков, Б.Драгилев, Р.Ушаков, Н.Третьякова, А.Варова, А.Скуман.

Продолжительность 3 часа.