Спектакль "Игра любви и случая"

Постановку покажут 18 августа в Приюте комедианта. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Игра любви и случая" — классика романтической комедии положений. Франция XVIII века.

Однажды господин Оргон решает выдать замуж свою единственную дочь Сильвию. Он ищет для нее благородного и умного юношу и находит такого. Сильвия, желая понять, что за человек её потенциальный жених, решается на уловку. Она просит свою служанку Лизаветту притвориться дочкой Оргона. Молодой человек, который тоже сомневается в невесте, придумывает аналогичный план. В этой постановке слуги и господа меняются местами...

Фото: Приют комедианта (сайт)