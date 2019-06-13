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Спектакль "Игра любви и случая"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Игра любви и случая"

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Постановку покажут 18 августа в Приюте комедианта. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Игра любви и случая" — классика романтической комедии положений. Франция XVIII века.

Однажды господин Оргон решает выдать замуж свою единственную дочь Сильвию. Он ищет для нее благородного и умного юношу и находит такого. Сильвия, желая понять, что за человек её потенциальный жених, решается на уловку. Она просит свою служанку Лизаветту притвориться дочкой Оргона. Молодой человек, который тоже сомневается в невесте, придумывает аналогичный план. В этой постановке слуги и господа меняются местами... 

Фото: Приют комедианта (сайт)

Теги: игра любви и случая, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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