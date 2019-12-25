Спектакль "Идиот. Возвращение"

Фантасмагория в трех действиях (16+).

В этом спектакле собрали четыре сцены из жизни князя Льва Николаевича Мышкина. Князь возвращается в Петербург из Швеции и попадает в назревающий трагический скандал. Все люди, с которыми он встречается, неминуемо и странно связаны с Настасьей Филипповной – роковой женщиной со сложной судьбой.

В этом спектакле сплетены тонкий психологизм, детальный сюжет, яркая актерская игра. Князя Мышкина театр "Мастерская" показал как человека без идеализации, но с внутренним светом внутри. Этот свет озаряет всех, с кем сталкивается герой.

Спектакль идет 4 часа 15 минут с двумя антрактами.

Внимание: артисты курят на сцене!

Цена билетов: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"