Спектакль "Идеальная жена" представят 24 июня во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Действия разворачиваются в начале прошлого века в Петербурге. Художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и капитан Ричард решили провести вечер, пригласив на свидание телефонистку Полину, домработницу Настю и учительницу Викторию. Однако каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади.

Квартира принадлежит семье Трубецких, где хозяйка Кристина Николаевна и ее муж Максим Сергеевич вовлечены в интриги создавшегося положения. Романтичный вечер превратится в катастрофу и сущий кошмар.

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