Спектакль "И снова горько!"

Возрастное ограничение: 16+.

Быть супругами непросто, а прожить душа в душу 25 лет и вовсе кажется чем-то нереальным. Несмотря на взрослых детей, верных друзей и размеренную жизнь, наши герои пришли к тому, что наскучили друг другу.

Смогут ли друзья примирить упертую пару? Получится ли героям открыть второе дыхание и полюбить друг друга заново?

Актеры: Валентин Смирнитский, Ляля Кирсанова-Миропольская, Владимир Стержаков, Татьяна Рудина

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Малый зал

Фото: bileter.ru