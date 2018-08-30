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Спектакль "Хорошо. Очень!"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Хорошо. Очень!"

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Спектакль "Хорошо. Очень!" покажут 6 июля в театре "На Садовой". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В основе спектакля – пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Герои просты, но каждого терзает неразрешимая проблема. 

К примеру, Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы доказать ему, что в деревне тоже есть "великие умы". А спокойный Веня Зяблицкий поссорится с женой и тещей. Андрей Ерин не знает, как сказать супруге, что потерял деньги. Сергей Духанин испытывает муки выбора: что же лучше – половина мопеда или улыбка жены? 

Старик Афанасий Дерябин занят важным делом – написанием писем в райисполком с просьбами переименовать переулок, где он живет, в честь самого себя. 

Фото: pkteatr.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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