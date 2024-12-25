Спектакль "Хорошо. Очень!" покажут 7 января в "Театре на Садовой". Показы постановки стартуют в 14:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

В основе спектакля – пять комедийных рассказов Василия Шукшина, их герои просты и незамысловаты, однако каждого терзает проблема.

Например, Глеб Капустин ожидает встречи с кандидатом наук для того, чтобы доказать, что в деревнях тоже есть "великие умы", а спокойный Ваня Зяблицкий впервые ссорится с супругой и тещей.

Андрей Ерин потерял деньги и не знает, как сказать об этом жене. Сергей Духанин не может понять, что для него важнее – половина мопеда или улыбка жены? А старик Афанасий Дерябин пишет письма в райисполком с просьбами переименовать переулок, в котором он живет, в честь самого себя.

Фото: pkteatr.ru