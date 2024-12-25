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Спектакль "Хорошо. Очень!"
Сегодня, 14:00
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Спектакль "Хорошо. Очень!"

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Спектакль "Хорошо. Очень!" покажут 7 января в "Театре на Садовой". Показы постановки стартуют в 14:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

В основе спектакля – пять комедийных рассказов Василия Шукшина, их герои просты и незамысловаты, однако каждого терзает проблема. 

Например, Глеб Капустин ожидает встречи с кандидатом наук для того, чтобы доказать, что в деревнях тоже есть "великие умы", а спокойный Ваня Зяблицкий впервые ссорится с супругой и тещей. 

Андрей Ерин потерял деньги и не знает, как сказать об этом жене. Сергей Духанин не может понять, что для него важнее – половина мопеда или улыбка жены? А старик Афанасий Дерябин пишет письма в райисполком с просьбами переименовать переулок, в котором он живет, в честь самого себя. 

Фото: pkteatr.ru 

Теги: комедия, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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