Спектакль "Хорошо. Очень!"

В основе спектакля – пять комедийных рассказов Василия Шукшина, их герои просты и незамысловаты, однако каждого терзает проблема.
Например, Глеб Капустин ожидает встречи с кандидатом наук для того, чтобы доказать, что в деревнях тоже есть "великие умы", а спокойный Ваня Зяблицкий впервые ссорится с супругой и тещей.
Андрей Ерин потерял деньги и не знает, как сказать об этом жене. Сергей Духанин не может понять, что для него важнее – половина мопеда или улыбка жены? А старик Афанасий Дерябин пишет письма в райисполком с просьбами переименовать переулок, в котором он живет, в честь самого себя.
Фото: pkteatr.ru
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