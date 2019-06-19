Спектакль "Хорошо. Очень!"

Постановку покажут 5 августа в "Приюте комедианта". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В основу спектакля легли пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Герои Шукшина — простые люди, которые пытаются решить свои житейские проблемы. Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы доказать ему, что в деревне тоже есть гении. Простодушный и мягкий Веня Зяблицкий впервые решается на конфликт с женой и тещей. Андрей Ерин не знает как сказать супруге, что лишился денег. Сергей Духанин должен сделать выбор: половина мопеда или хорошее настроение любимой женщины? И только старик Афанасий Дерябин не думает о семейных вопросах. Он поставил "великую цель" — переименовать переулок, где он живет, в честь самого себя — Афанасия Дерябина. Копаясь в себе, вопросах и проблемах, герои приходят к выводу, что главное в жизни не деньги, а любовь, доброта и справедливость. А жить от этого осознания становится хорошо… Очень!

Фото: pkteatr.ru