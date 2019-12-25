Спектакль "Хорошо. Очень!"

Возрастное ограничение: 18+.

В основу постановки легли пять комедийных рассказов Василия Шукшина. Герои спектакля просты и незамысловаты, но у каждого из них есть своя неразрешимая проблема. В этих обычных жизненных историях зрители найдут поэзию и красоту, ведь изображение повседневной жизни у Шукшина всегда соединяется с ее философским осмыслением и рассуждениями о "вечных" вопросах человеческого существования.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru