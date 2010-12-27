Спектакль "Холстомер"

Возрастное ограничение: 16+.

В истории одинокой лошадки, душа которой постоянно страдала, любила и негодовала от жестокости и несправедливости, создатели спектакля увидели хронику спасения одной души. Это душа пегого мерина, на долю которого выпало немало испытаний. Не смотря на это, он сумел сохранить внутреннюю чистоту и духовность.

В спектакле "Холстомер" совмещены различные планы: кукольный и живой, игровой и психологический. Крохотная марионетка с человеческими глазами оказывается единственным живым существом среди абстрактных образов — конюха, гусарского офицера и его любовницы.

Продолжительность: 1 час 10 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru