Спектакль "Хитрая вдова"

Комедию можно посмотреть в Театр комедии им. Акимова 29 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Однажды на карнавале встретились надменный англичанин, изящный француз, воинственный испанец и незаметный итальянец. Мужчины решили завоевать сердце хозяйки дома — красивой и предприимчивой вдовы Розауры. Однако прекрасная дама не торопится отказаться от свободы, хоть и каждый клянется в любви и обещает светлое будущее.

Как понять, с кем будешь счастлива? Меняя маски и наряды, умная Розаура проверяет ухажеров и пытается определиться.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова (Леонид Торопов)