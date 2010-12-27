Спектакль "Хитрая вдова"

Возрастное ограничение: 12+.

Встретились однажды надменный англичанин, изящный француз, воинственный испанец и незаметный итальянец. Местом их встречи стал венецианский карнавал, после которого у красивой предприимчивой вдовы Розауры появилось сразу четыре поклонника. Каждый из них клянется в любви и обещает блестящее будущее. Каждый по-своему хорошо, но как найти того, с кем будешь действительно счастлив?

Меняя маски, умная Розаура не торопится променять свободу на супружество и испытывает каждого из женихов. Будоражащая атмосфера венецианского карнавала, эффектная сценография, роскошные костюмы, богатство актерских перевоплощений – все это увидят зрители в праздничном спектакле Татьяны Казаковой по комедии Карло Гольдони "Хитрая вдова".

Продолжительность: 3 часа 10 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н. П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru