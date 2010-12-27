Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Хищники" поставлен по мотивам классического произведения юного Антона Чехова "Драма на охоте". История повествует о самых низких человеческих чувствах, как бездушие, алчность и бесчеловечность. Зритель непременно задумается, есть ли здесь положительные персонажи, и почему все так безнадежно. Приготовьтесь к целому вечеру восхитительной музыки и уникального вокального материала.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com