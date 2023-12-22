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Спектакль "Ханума"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ханума"

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Постановку покажут 6 мая в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Веселая музыкальная комедия на все времена "Ханума" от  создателя легендарных фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон". Постановка создана по одноименной классической грузинской пьесе А. Цагарели. Комедия заряжает хорошим настроением и буквально заставляет смеяться от души.

Постановка наполнена грузинским колоритом: в ней участвует  национальный балет, сцену украсят яркими декорациями, созданными  Театром Георгия Данелии.

Возрастной князь решил удачно жениться, и на такой случай Ханума приметила одну богатую невесту в годах. Сватовство, без сомнений, завершилось бы свадьбой, но неожиданно в дело влезла  другая сваха. В ход пошли запрещенные методы, начались коварные интриги, запели обманщики. Чем же закончится эта история?

В ролях: Ханума - Юлия Рудина / Татьяна Абрамова;
Князь - Игорь Лепихин;
Кабато - Лариса Климова; 
Микич - з.а. России Геннадий Спириденков;
Акоп - з.а. России Вячеслав Штыпс; 
Тимоте - Евгений Талашманов; 
Текле - Анастасия Глез-Петропавловская; 
Сона - Арина Ревнивых; 
Коте - Виктор Киричёк;
Ануш - Ольга Яковлева;
Артисты балета: Теона Гумберидзе, Александр Ефанов, Гео Кискеидзе.

Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)

Теги: спектакль, театр, ханума
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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