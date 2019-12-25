Спектакль "Гроза"

Новая трактовка классической пьесы Островского.

Знаменитое драматическое произведение Островского скрывало в себе его личную драму. Прототипом Екатерины была Любовь Косицкая, с которой драматург был в сложных личных отношениях.

Режиссер Владимир Туманов перенимает переживания Островского ставя спектакль уже со своей Катериной. Для девушки нет выхода из отчаянной ситуации, однако любовь и красота по-прежнему имеют силу. В Катерине драматурги многие десятилетия находят смысл драмы.

Цена: от 400 рублей

Место: Театр на Васильевском, Средний пр. В.О., 48

Фото: Театр на Васильевском