Спектакль "Гроза"

Знаменитое драматическое произведение Островского скрывало в себе его личную драму. Прототипом Екатерины была Любовь Косицкая, с которой драматург был в сложных личных отношениях.
Режиссер Владимир Туманов перенимает переживания Островского ставя спектакль уже со своей Катериной. Для девушки нет выхода из отчаянной ситуации, однако любовь и красота по-прежнему имеют силу. В Катерине драматурги многие десятилетия находят смысл драмы.
Цена: от 400 рублей
Место: Театр на Васильевском, Средний пр. В.О., 48
Фото: Театр на Васильевском
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