Спектакль "Гроза"

Спектакль покажут 14 октября в концертном зале "У Финляндского". Начало – в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Филармония для детей и молодежи приглашает на постановку по произведению А. Островского. Хрестоматийное "темное царство" обретет вполне реальные очертания, знакомые современному зрителю. Свекровь Кабаниха – жестокая сторонница патриархального уклада, добрый пьяница-муж Тихон и, наконец, тихая душа Катерина.

Режиссер Юрий Томошевский вывел на сцену плеяду психологических типов и типажей. В целом в этом спектакле нет старомодности. Здесь восторжествуют жизнь, вера и подлинные чувства.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия