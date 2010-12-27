На сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской состоится спектакль по мотивам произведения А. Володина "Графоман".

В театре имени Комиссаржевской пройдет спектакль "Графоман" по произведению Александра Володина. Режиссер С. Бызгу поставил историю об обычном провинциальном человеке и его отношении с окружающей действительностью.

Герои пьесы размышляют над сущностью любви, которая много лет то отдаляет, по приближает их друг к другу. Мужчина проходит через войну, после которой начинает писать по ночам стихи. Женщина же заводит с незнакомцем "почтовый роман" от имени его поклонницы. Фантасмагория рассматривает вопросы об утерянном времени, неслучившиеся встречи и человеческого счастья.

Начало:19.00. Продолжительность: 3 часа. Идет с одним антрактом.

Фото: театр имени В.Ф. Комиссаржевской