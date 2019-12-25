Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

Шедевр драматургии в новой обработке (12+).

Самая популярная комедия в любом театре – гоголевский "Ревизор", его любят режиссеры, актеры и зрители. Сколько лет ставят комедию на сценах, столько пробуют вариации предподнесения произведения со сцены.

Вот и режиссер Юрий Бутусов поставил щемящую историю об одиночестве, поиске счастья и потерянной мечте. Петербург в этом спектакле – тоже главный герой, неприкаянный и мистический.

Спектакль стал лауреатом высшей петербургской театральной премии "Золотой Софит" в номинации "Лучший спектакль на большой сцене".

Постановка идет 3 часа 30 минут с антрактом.

Цена билетов: от 400 рублей

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр., д.12

Фото:lensov-theatre.spb.ru