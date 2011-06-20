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Спектакль "Голодранцы и аристократы"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Голодранцы и аристократы"

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Спектакль "Голодранцы и аристократы" покажут 25 марта в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету спектакля маркиз Эудженио Фаветти мечтает жениться на балерине, дочери нувориша Семмолоне. Но Фаветти-старший отказывается общаться с выскочкой-миллионщиком. Тогда Эудженио нанимает родню "голубых кровей". 

Роли маркизов и герцогов за тарелку супа сыграют двое безработных отцов семейств Феличе и Паскуале и их жены. Семейки включаются в игру. 

Постановка стала лауреатом национальной премии "Золотая Маска" Михаила Бычкова.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н. П. Акимова 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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