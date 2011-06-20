Спектакль "Голодранцы и аристократы"

По сюжету спектакля маркиз Эудженио Фаветти мечтает жениться на балерине, дочери нувориша Семмолоне. Но Фаветти-старший отказывается общаться с выскочкой-миллионщиком. Тогда Эудженио нанимает родню "голубых кровей".
Роли маркизов и герцогов за тарелку супа сыграют двое безработных отцов семейств Феличе и Паскуале и их жены. Семейки включаются в игру.
Постановка стала лауреатом национальной премии "Золотая Маска" Михаила Бычкова.
Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н. П. Акимова
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