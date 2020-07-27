Спектакль "Главный элемент"

​​​​​​​Спектакль пройдет 24 июня в театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль по пьесе Наталии Мошиной "К звёздам" о семейных ценностях, про жизнь простого человека и, конечно, о любви. Фантастическая комедия абсурда, в которой от офисного работника зависит судьба планеты.

Режиссер: Андрей Носков. В ролях: Андрей Зибров, Лариса Климова, Игорь Ярошевич, Алена Кухоткина, Юрий Гальцев, Юрий Михайлик, Мария Насырова, Сергей Романюк, Александр Макин, София Юрко, Анна Дворяненко.

Продолжительность постановки: 2 часа 10 минут, спектакль идет с антрактом.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

