Спектакль "Где зарыта собака"

Возрастное ограничение: 16+.

В пьесе "Где зарыта собака" душевно и просто звучит любимая тема Алексея Слаповского: как много людей живет не своей жизнью, но как немного решается ее изменить. Оставить все в прошлом, бросить все – вещи, документы, имя, фамилию. Два загадочных мира, два разных опыта.

В вокзальном медпункте провинциального города встречаются двое. Проезжий, командировочный Виктор, приводит на поводке случайно подобранную собаку и требует ее вылечить. Красивая и одинокая Липа грозится вызвать полицию. История, начавшаяся как странный анекдот, постепенно приобретает черты психологической фантасмагории. На коротком отрезке времени мужчина и женщина, не покидая медпункта, пытаются разобраться в себе и в другом. Они то ли проживают, то ли фантазируют разные варианты своих прошлых и будущих жизней.

Продолжительность: 1 час 45 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н.П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru