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Спектакль "Где мы?"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Где мы?"

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Возрастное ограничение: 12+.

"Где мы?" – так называется фантасмагория Родиона Овчинникова. Этот вопрос на протяжении всего спектакля задают себе герои, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме. В одном месте собираются деревенский уникум, мудрец и пьяница, а также сходящий с ума и всеми забытый известный телеведущий. Во главе этого "дома" врач, вместо лекарств раздающий своим пациентам успокоительные обещания.

В ролях: Александр Ширвиндт, Александр Олешко, Федор Добронравов, Юрий Нифонтов

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: satire.ru

Теги: александр ширвиндт, дк выборгский, родион овчинников, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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