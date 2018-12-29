Спектакль "Гамлет"

Юрий Бутусов поставил на сцене самую известную пьесу английского классика.

Вечные ценности и философские вопросы всегда будут интересовать великих художников. Может быть, поэтому каждое обращение к знаменитому тексту Шекспира - это отличная возможность открыть что-то новое в знакомых строках. В Театре имени Ленсовета свою версию "Гамлета" представил Юрий Бутусов. На сцене актеры будто поменялись телами. Главную роль исполняет женщина, а некоторые женские образы отданы мужчинам.

Спектакль идет с двумя антрактами. Продолжительность постановки: 4 часа.