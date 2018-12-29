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Спектакль "Гамлет"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Гамлет"

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Юрий Бутусов поставил на сцене самую известную пьесу английского классика.

Вечные ценности и философские вопросы всегда будут интересовать великих художников. Может быть, поэтому каждое обращение к знаменитому тексту Шекспира - это отличная возможность открыть что-то новое в знакомых строках. В Театре имени Ленсовета свою версию "Гамлета" представил Юрий Бутусов. На сцене актеры будто поменялись телами. Главную роль исполняет женщина, а некоторые женские образы отданы мужчинам.

Спектакль идет с двумя антрактами. Продолжительность постановки: 4 часа.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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