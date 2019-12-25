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Спектакль "Гамлет"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Гамлет"

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Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).

Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) покажет спектакль "Гамлет". Сочинение для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру, в переводах Бориса Пастернака.

Уже сотни лет "Гамлет" Шекспира считается и является, безусловно, одним из величайших произведений мировой литературы. А сам Гамлет стал именем нарицательным, воплощающим прежде всего идеалы гуманизма. Гамлет равно гуманист. Гамлетизм равно гуманизм.

Постановка – Лев Додин
Художник – Александр Боровский
Художник по свету – Дамир Исмагилов

Продолжительность 2 ч 15 мин. 

Аудитория: 18+

Фото:МДТ

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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