Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).

Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) покажет спектакль "Гамлет". Сочинение для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру, в переводах Бориса Пастернака.

Уже сотни лет "Гамлет" Шекспира считается и является, безусловно, одним из величайших произведений мировой литературы. А сам Гамлет стал именем нарицательным, воплощающим прежде всего идеалы гуманизма. Гамлет равно гуманист. Гамлетизм равно гуманизм.

Постановка – Лев Додин

Художник – Александр Боровский

Художник по свету – Дамир Исмагилов

Продолжительность 2 ч 15 мин.

Аудитория: 18+

Фото:МДТ