Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) покажет спектакль "Гамлет". Сочинение для сцены Льва Додина по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру, в переводах Бориса Пастернака.
Уже сотни лет "Гамлет" Шекспира считается и является, безусловно, одним из величайших произведений мировой литературы. А сам Гамлет стал именем нарицательным, воплощающим прежде всего идеалы гуманизма. Гамлет равно гуманист. Гамлетизм равно гуманизм.
Постановка – Лев Додин
Художник – Александр Боровский
Художник по свету – Дамир Исмагилов
Продолжительность 2 ч 15 мин.
Аудитория: 18+
Фото:МДТ
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