Спектакль "Гамлет"

Возрастное ограничение: 18+.

Режиссер Лев Додин предлагает зрителям посмотреть на совершенно другого, незнакомого Гамлета. Он раскрывает в своем спектакле то органическое насилие, которое сопровождало, вероломно и необъяснимо, эволюцию человеческого рода. Это грубый Гамлет, его примитивизм сосуществует с флейтой и книгой, с этими тревожными признаками болезни и культуры. Убийца, нежно играющий на флейте - это новая личность самого известного персонажа во всеобщей истории театра.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Академический Малый драматический театр - театр Европы, улица Рубинштейна, 18/5

Фото: mdt-dodin.ru