Спектакль "Гамлет"

Вечная классика в новом исполнении.

Понять Гамлета – все равно что понять целый век. Это уже не человек, а миф, духовная субстанция без возраста, пола, веса и запаха. Вечный мститель и жертва, вечная тайна, вызов веку.

В постановке Юрия Бутусова Гамлет беспощаден к уродству как ребенок, и также чист и хрупок. В этом его сила. Гамлет умеет любить и оплакать целый мир. С опасной красотой, которую пытался разглядеть Шекспир, предстоит оказаться наедине и зрителю.

Цена: от 400 рублей

Место: театр им. Ленсовета, Владимирский пр., д.12

Фото: театр им. Ленсовета