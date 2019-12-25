Спектакль "Гагарин. Представление о первом"

Размышления над тем, что означал первый полет в космос.

Молодежный центр "Невский" представляет премьеру спектакля "Гагарин. Представление о первом". Он представляет собой коллективную фантазию о событии космического масштаба, воплощённую в сценической реальности. ⁣⁣

Автор постановки размышляет о том, что такое полет в космос, и что такое первый полет в космос в истории человечества.

Труд сотен людей, воплощенный в одном человеке, будто в герое мифа нового времени. сказал председатель Молодежного совета при администрации Невского района Виталий Смеховский.

Место: ул. Бабушкина, д. 42, корп. 4, лит. А

Вход свободный, однако необходима регистрация.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Роскосмос ТВ / YouTube