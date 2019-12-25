Спектакль "Гагарин. Представление о первом"

Молодежный центр "Невский" представляет премьеру спектакля "Гагарин. Представление о первом". Он представляет собой коллективную фантазию о событии космического масштаба, воплощённую в сценической реальности.
Автор постановки размышляет о том, что такое полет в космос, и что такое первый полет в космос в истории человечества.
Труд сотен людей, воплощенный в одном человеке, будто в герое мифа нового времени.
сказал председатель Молодежного совета при администрации Невского района Виталий Смеховский.
Место: ул. Бабушкина, д. 42, корп. 4, лит. А
Вход свободный, однако необходима регистрация.
Возрастное ограничение: 18+
Фото: Роскосмос ТВ / YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все