Спектакль-фламенко "Фрида"

Биография художницы, переданная через танец, музыку и картины.

Танцевальный спектакль "Фрида" посвящен жизни и творчеству мексиканской художницы Фриды Кало. Автор, режиссер и исполнитель Наталья Зайкова рассказывает ее трагическую биографию с помощью танца - фламенко. Каждое движение, подобно картинам самой художницы, это символ. Спектакль построен на взаимодействии танца и картин Фриды, которые появляются с помощью видео-проекции.

В постановке принимает участие единственная вокалистка в России, владеющая фламенко на профессиональном уровне - Татьяна Шишкова.

Впервые зрители увидели "Фриду" в 2009 году. Спектакль также приезжал в Москву, Великий Новгород, Липецк, Петрозаводск, Архангельск, Брест (Беларусь) и Лимассол (Кипр).

Место: Театр эстрады им. Аркадия Райкина (ул.Большая Конюшенная, 27)

Цено: от 700 рублей

Продолжительность: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 6+

Фото: afisha.yandex.ru